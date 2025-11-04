МИД РФ: НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области

Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что идет активная милитаризация региона Балтики, накачка его коалиционными силами и средствами

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс во время учений отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью "Известиям".

Дипломат отметил, что в ходе учений альянса "отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области". Он добавил, что активно идет милитаризация Балтики, накачка региона "коалиционными силами и средствами".

Грушко обратил внимание, что Балтика долгое время была пространством многопланового эффективного сотрудничества, в рамках которого возникающие в регионе проблемы решались исключительно мирными средствами, а теперь усилиями НАТО эта часть Европы стала зоной конфронтации, которая резко обострилась из-за вступления Финляндии и Швеции.

"Альянс запустил в этом году миссию "Балтийский часовой", через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории. В первую очередь союзники по НАТО хотят поставить под контроль, а затем и максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России", - указал замглавы МИД РФ.