Патрушев встретился с руководством Восточного флота ВМС Индонезии

Помощник президента РФ пожелал индонезийскому командованию и личному составу военно-морских сил успехов в деле защиты морских рубежей страны

СУРАБАЯ /Индонезия/, 5 ноября, /ТАСС/. Помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев провел рабочую встречу с руководством Восточное флота ВМС Индонезии.

Рабочая поездка Николая Патрушева проходит по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Патрушева на встрече сопровождала межведомственная российская делегация. По прибытии в штаб командования Второго флота ВМС Индонезии делегацию поприветствовал почетный караул.

"Для нас большая честь принимать этот особый визит помощника президента Российской Федерации", - отметил командующий 2-го флота Индонезия И Гунг Путу Алит Джая в рамках встречи.

Помощник главы российского государства также оставил запись в книге почетных гостей штаба.

"На память о визите делегации Морской коллегии Российской Федерации и с приверженностью дальнейшему укреплению российско-индонезийской дружбы и стратегического партнерства наших стран. Желаю командованию и личному составу военно-морских сил Индонезии успехов в деле защиты морских рубежей страны, индонезийского суверенитета и государственности", - написал Патрушев.