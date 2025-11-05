Трутнев раскритиковал реализацию нацпроектов в Приморье

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе отметил, что в 2025 году в ДФО планируется 107 объектов в рамках национальных проектов

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал работу органов власти Приморского края по реализации национальных проектов в регионе.

"В Приморском крае 12 проектов на общую сумму 3,6 млрд рублей. Предусмотрен ремонт 89 объектов на общую сумму 12,8 млрд рублей. Приморский край сегодня по объему выполненных работ выглядит не очень хорошо", - сказал вице-премьер в ходе совещания о статусе исполнения национальных проектов.

Трутнев отметил, что в 2025 году в Дальневосточном федеральном округе планируется 107 объектов в рамках национальных проектов. "Мы будем в случаях, когда работы своевременно не выполняются, будем отзывать деньги и распределять их на территории, умеющие работать более успешно", - добавил вице-премьер.