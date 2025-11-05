Шойгу: Запад на учениях оттачивает захватнические шаги

Секретарь Совета безопасности РФ отметил рост милитаризации Европы

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Милитаризация Европы растет, все чаще отрабатываются захватнические действия в отношении противников с Востока. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Страны Запада продолжает активно поддерживать киевский режим несмотря на то, что он вновь и вновь подтверждает свою террористическую сущность. Активно осуществляется милитаризация Европы, растут военные расходы, на учениях все чаще отрабатываются захватнические действия в отношении противников с Востока", - отметил он на XIII встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ в Москве.

Он подчеркнул, что в попытках укрепить свое влияние на постсоветском пространстве "страны Запада не гнушаются практически ничем". "При их непосредственном содействии были сфальсифицированы президентские и парламентские выборы в Молдавии, когда граждане этой страны, проживающие в России, по сути, были лишены права голоса", - напомнил Шойгу.

Секретарь СБ РФ обратил внимание и на ситуацию в Грузии, когда местные власти заявили о неприкрытом вмешательстве Запада во внутренние дела "вплоть до попыток государственного переворота".

Встреча секретарей Совбезов СНГ завершает международный фестиваль "Народы России и СНГ", который проходит в Москве с 31 октября по 5 октября.