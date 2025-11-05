Слуцкий надеется, что конфликт США и Венесуэлы не перейдет в горячую фазу

Россия всегда выступает за мирное разрешение всех точек напряжения, подчеркнул лидер ЛДПР

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия всегда выступает за мирное разрешение конфликтов, в том числе между США и Венесуэлой. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, выразив надежду, что противостояние между Вашингтоном и Каракасом не перейдет в горячую фазу.

Читайте также

Авантюра на Карибах: в чем смысл эскалации напряженности между США и Венесуэлой

"Я думаю, что сейчас пока не будем давать прогнозы. Россия всегда [выступает] за мирное разрешение всех точек напряжения. И будем надеяться, что в данном случае с Венесуэлой конфликт в горячую фазу не перейдет", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос ТАСС о том, решатся ли США провести военную операцию в Венесуэле.