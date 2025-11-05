Путин исключил Гуцана из комиссии ВПК

В состав комиссии включили председателя публичного акционерного общества "Банк ПСБ" Петра Фрадкова

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин исключил генпрокурора Российской Федерации Александра Гуцана из состава коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Исключить из состава комиссии Гуцана А. В.", - говорится в тексте указа.

В документе отмечается, что в состав комиссии включили председателя публичного акционерного общества "Банк ПСБ" Петра Фрадкова. Также туда включен полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Игорь Руденя.

Документ вступил в силу с момента подписания.

Путин назначил Гуцана генпрокурором РФ 24 сентября. Гуцан с 2007 по 2018 годы занимал пост заместителя генерального прокурора РФ Юрия Чайки. С 2018 года являлся полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.