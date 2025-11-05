Песков разъяснил ТАСС слова Путина о ядерных испытаниях

Президент не давал поручения приступить к подготовке испытания, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза дал поручение изучить целесообразность ядерных испытаний, а не начать непосредственную подготовку к ним. Это подчеркнул в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания, - указал представитель Кремля. - Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям".

"Вот чем сейчас будут заниматься", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Путин провел оперативное совещание с постоянными членами СБ РФ, одной из тем которого стали заявления американской стороны о намерении провести ядерные испытания, запрещенные соответствующим международным договором. Российский лидер напомнил, что Москва придерживается этого соглашения, но даст ответ, если какой-то из участников договора испытания все же проведет. Президент поручил Минобороны, МИД и спецслужбам изучить целесообразность подготовки к таким испытаниям.