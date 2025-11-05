Слуцкий назвал поручения Путина по ядерным испытаниям сигналом США

По мнению лидера ЛДПР, заявления Дональда Трампа о ядерном оружии могут открыть "ящик Пандоры" и запустить цепную ответную реакцию, разбалансировать сферу глобальной стратегической стабильности

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что поручение президента РФ Владимира Путина подготовить доклад о целесообразности проведения испытаний ядерного оружия стало недвусмысленным сигналом США.

Ранее на совещании с Совбезом Путин поручил проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний - он "поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям".

"Поручение президента Владимира Путина Минобороны, МИД и спецслужбам России внести предложения о целесообразности подготовки к испытаниям ядерного оружия - недвусмысленный сигнал в ответ на "бряцания мускулами" со стороны США", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его мнению, заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии могут открыть "ящик Пандоры" и запустить цепную ответную реакцию, разбалансировать сферу глобальной стратегической стабильности. "Россия до текущего момента сохраняет приверженность мораторию на проведение ядерных испытаний, несмотря на отзыв ратификационной грамоты по ДВЗЯИ. Но ровно до тех пор, пока соблюден паритет и нет угрозы безопасности нашей страны", - отметил политик.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Трамп не пояснил о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.