Медведев: США вынудили Россию задуматься о ядерных испытаниях

Зампред Совета безопасности РФ подчеркнул, что Дональд Трамп является президентом Соединенных Штатов, и последствия его слов неизбежны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия была вынуждена начать оценку целесообразности подготовки к ядерным испытаниям из-за действий США. На это указал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном Telegram-канале.

Трамп, напомнил Медведев, "президент Соединенных Штатов, и последствия его слов неизбежны": "Россия будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полномасштабных ядерных испытаний".

Американский лидер заявлял, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Американский лидер не пояснял, о каких именно испытаниях идет речь и имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.