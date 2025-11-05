Путин поручил изучить социсследования национальных отношений

Одним из важнейших показателей национальной политики должно быть мнение граждан, подчеркнул президент

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил изучить опыт социологических исследований национальных отношений для увеличения эффективности политики.

"Одним из важнейших показателей национальной политики должно быть мнение наших граждан. То есть как люди сами оценивают состояние межнациональных отношений в своем регионе, городе, поселке. Вот что важно - что думают о качестве работы органов власти в столь чувствительной области. И конечно, чтобы получить достоверную картину и увидеть реальную динамику процессов, в том числе в таком вопросе, как укрепление общероссийской идентичности, нужны точные инструменты", - подчеркнул президент.

"В этой связи с участием ведущих ученых, экспертов прошу изучить опыт социологических исследований в этой сфере. Предложить варианты их совершенствования с применением передовых научных подходов и наработок", - указал он.