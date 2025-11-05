Песков: ситуация подтверждает, что РФ не зря озаботилась безопасностью

Представитель Кремля отметил, что у страны сейчас самая современная ядерная триада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Нынешняя ситуация в мире подтверждает, что Россия не зря приняла меры для обеспечения своей безопасности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что у страны сейчас самая современная ядерная триада. Была проделана большая работа для обеспечения безопасности России.

"И то, что ее было нужно надежно гарантировать, правота тех решений, которые принимались задолго до этого? она подтверждена той ситуацией, которую мы видим сейчас", - указал Песков.