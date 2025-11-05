Кремль надеется, что дискуссия по испытаниям ЯО не ухудшит отношения с США

Исходя из конкретных действиях американской администрации, возникают сомнения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что ситуация вокруг планов США по ядерным испытаниям прояснится и не испортит отношения Москвы и Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что нет. Мы надеемся, что нет, пока просто не имеем возможности понять до конца, что имел в виду президент Трамп", - сказал Песков. "Но исходя из того, что мы видим, как докладывали сегодня нашему президенту о конкретных действиях американской администрации, у нас возникают сомнения. И вот надо сначала их изучить, изучить ситуацию, и будет сформулирована точка зрения о целесообразности начала подготовки [испытаний], если это будет признано целесообразным", - уточнил Песков.

"Но позиция президента Путина абсолютно четкая. Она не терпит двойного трактования. Мы остаемся приверженными нашими обязательствами по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний. И мы ничего не будем делать, покуда это не сделает другая сторона. При этом Песков выразил надежду, что наметившееся потепление в отношениях с администрацией Дональда Трампа не сойдет на нет. "Конечно", - сказал он, отвечая на вопрос, остается ли надежда сохранить это потепление.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Трамп не пояснил о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.