Путин поддержал предложение объявить 2026-й годом единства народов России

Президент РФ утвердительно ответил на такую инициативу атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова, участвовавшего в совете по межнациональным отношениям

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею объявить 2026 год годом единства народов России.

Атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов в ходе совета по межнациональным отношениям предложил президенту объявить 2026 год годом единства народов России.

"Так и сделаем", - отреагировал президент и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений.

Кузнецов выразил уверенность, что такое предложение поддержат большинство россиян. "Вчера наша страна праздновала День народного единства - это очень важный для каждого гражданина праздник. От того, насколько мы будем сплочены, от понимания важности мира и согласия между народами зависит грядущее процветание нашей России. Владимир Владимирович, прошу вас поддержать предложение совета [атаманов ВсКО] и рассмотреть возможность объявить следующий 2026 год годом единства народов России. Уверен, что вся наша страна вас в этом поддержит", - добавил атаман.