Джабаров назвал поручение о сборе информации об испытаниях ЯО ответом США

Первый заместитель комитета по международным делам СФ сообщил, что если Соединенные Штаты приступят к ядерным испытаниям, то откроют ящик Пандоры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Поручение президента РФ Владимира Путина о проработке информации о возможности ядерных испытаний на Совбезе РФ является ответом на заявления в США о возобновлении таких испытаний. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель комитета по международным делам СФ Владимир Джабаров.

5 ноября на совещании с Совбезом Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытания - он "поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям".

"Думаю, да", - ответил Джабаров на вопрос о том, является ли обсуждение на Совбезе РФ темы ядерных испытаний ответом на заявления о возобновлении таких испытаний в США.

Также он сообщил, что если Соединенные Штаты приступят к ядерным испытаниям, то откроют ящик Пандоры.

"Наш президент сегодня на Совбезе дал поручение проработать, что нужно делать, если начнутся ядерные испытания. Думаю, что не в пользу Америки будет проведение таких испытаний [у себя]. Не вижу преимуществ здесь для них. Ситуация может стать неконтролируемой", - сообщил он.