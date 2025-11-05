Карасин назвал обоснованной озабоченность РФ активностью США в ядерной сфере

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам признал очевидность и своевременность обсуждения этой проблемы на Совбезе в Кремле

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Серьезная озабоченность руководства России эскалацией активности Вашингтона в ядерной сфере полностью обоснована. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Серьезная озабоченность руководства России эскалацией активности в ядерной сфере со стороны США полностью обоснована. Очевидна и своевременность обсуждения этой проблемы на Совете безопасности в Кремле. Конкретные предложения, прозвучавшие на заседании, представляются вполне логичными и своевременными. Отсюда и поручения президента, направленные на готовность нашей страны к различным возможным сценариям в этой стратегически важной сфере. Их должны услышать и адекватно оценить в Вашингтоне. И не только", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Американский лидер не пояснял, о каких именно испытаниях идет речь и имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

5 ноября на совещании с Совбезом президент РФ Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний - он "поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям".