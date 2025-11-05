Путин: в документах западных спецслужб стоит задача раскачки РФ изнутри

Президент РФ отметил, что на Западе хотят расколоть российское общество

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Задача раскачать ситуацию в России изнутри поставлена в документах иностранных спецслужб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

"Должен вам доложить, что в наших руках копии, просто копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения расколов в наше общество, провокаций конфликтов на межнациональной и религиозной почве", - указал Путин.

Президент назвал противодействие фейкам и информационным вбросам, попыткам воздействовать на Россию и российское общество очень важным направлением. "Мы должны понимать - это оружие, которое противники России используют против нас и совершенствуют его", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что власти и граждане страны должны все это знать. "Причем граждане разных национальностей", - резюмировал он.