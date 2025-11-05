Путин поручил скорее подготовить проект Стратегии нацполитики РФ до 2036 года

Президент России поблагодарил совет по межнациональным отношениям за сделанное в ходе реализации предыдущей, заканчивающей свое функционирование стратегии

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение как можно скорее подготовить проект Стратегии национальной политики РФ до 2036 года.

"Я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано в ходе реализации предыдущей, заканчивающей свое функционирование стратегии, и прошу подготовить как можно быстрее проект указа о новой Стратегии национальной политики на 2026-2036 годы", - поручил президент, подводя итоги заседания совета по межнациональным отношениям.