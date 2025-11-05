Эксперт Степанов: РФ рассматривает ядерные испытания, реагируя на угрозы от США

Среди ключевых угроз со стороны США эксперт называет выделение колоссальных бюджетов на модернизацию ядерного арсенала

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия в ответ на заявления США о возобновлении ядерных испытаний оперативно рассматривает возможность начала подготовки к собственным учениям, что является симметричной реакцией на угрозы со стороны оппонентов. Такую оценку в беседе с ТАСС дал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Мы абсолютно зеркально реагируем на угрозы. Не мы это начинаем. Информацию об испытаниях необдуманно озвучил Трамп", - подчеркнул эксперт.

Среди ключевых угроз со стороны США, помимо планов Трампа о проведении испытаний, Степанов называет выделение колоссальных бюджетов на модернизацию ядерного арсенала, развитие военной инфраструктуры в российском приграничье, включая морской компонент и курсирование атомных подводных лодок, а также потенциальный вывод ядерного оружия в космос. Действия США, считает эксперт, ведут к эскалации и одностороннему нарушению существующих договоренностей.

По мнению Степанова, анализ возможности возобновления испытаний Россией будет комплексным. В частности, по линии МИД он потребует оценки и анализа международной правовой базы на предмет законности возобновления соответствующих учений с учетом нарушений США в одностороннем порядке всех договоренностей и в целом угроз со стороны коллективного Запада.

Сегодня президент РФ Владимир Путин поручил ключевым ведомствам, включая Минобороны и спецслужбы, подготовить предложения о возможности возобновления испытаний ядерного оружия. Это решение стало реакцией на заявление Дональда Трампа, который поручил Пентагону возобновить такие испытания. Министр обороны Андрей Белоусов, ссылаясь на наращивание Вашингтоном вооружений, назвал целесообразным начать немедленную подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям.