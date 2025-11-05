Посольство РФ: у России нет "ни поводов, ни интересов" запускать дроны в Бельгии

В российском диппредставительстве отметили, что единственно правильной моделью поведения в подобных ситуациях должно быть налаживание контактов

БРЮССЕЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Россия не имеет никакого отношения к полетам беспилотников в воздушном пространстве Бельгии, у нее нет для этого ни поводов, ни интересов. Об этом говорится в комментарии посольства России телеканалу VRT.

"Российская Федерация не имеет никакого отношения к полетам беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Бельгии. У нас нет для этого ни поводов, ни интересов", - говорится в комментарии российской дипмиссии.

В нем отмечается, что "единственно правильной моделью поведения в подобных ситуациях должно быть не разжигание страстей и не "мегафонная" дипломатия, а налаживание контактов и взаимодействия по линии профильных ведомств", к которому Россия готова.

"Российская сторона неоднократно излагала свою позицию по данному вопросу, в том числе после безосновательных обвинений в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. Напомним, что тогда Министерство обороны России, невзирая на отсутствие каких-либо доказательств нашей вины, предложило польским коллегам провести соответствующие консультации. Однако эта конструктивная инициатива была проигнорирована", - говорится в заявлении посольства.

Комментируя публикации в бельгийских СМИ со ссылкой на анонимные источники, что якобы Россия может быть "причастна" к полетам неопознанных беспилотников в Бельгии, в посольстве отметили: "Официальными властями Бельгии прямые обвинения в адрес России не выдвигались. Речь идет о предположениях в духе "highly likely" (принцип "весьма вероятно" - прим. ТАСС)".

Инциденты с беспилотниками

В Бельгии вечером 4 ноября в течение порядка двух часов были закрыты все три аэропорта страны (Брюссель, Льеж и Шарлеруа) из-за замеченных над их территориями беспилотников. Одновременно, по словам Франкена, неопознанные дроны были замечены над авиабазами Флорен, где базируются только что полученные от США истребители F-35, и Кляйне-Брогель, где хранится американское тактическое ядерное оружие. Вечером 5 ноября появились новые сообщения о беспилотниках над военными базами.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о намерении активировать 4-ю статью НАТО, которая подразумевает проведение со странами блока "консультаций по безопасности", из-за инцидентов с неопознанными беспилотниками в Бельгии. Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер объявил о созыве 6 ноября Совета нацбезопасности по этой проблеме.

