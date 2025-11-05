Косачев: РФ приходится посылать США дополнительные сигналы по ядерным испытаниям

Сигналы не должны оставлять никаких сомнений, никакого двоякого толкования намерений России, отметил заместитель председателя Совета Федерации

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. России приходится посылать Вашингтону дополнительные сигналы в ответ на планы США по возможным ядерным испытаниям. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Те сигналы, которые мы неожиданно совершенно получили из США - в виде известного заявления Трампа - нам непонятны, и я подозреваю, что они непонятны не только нам. Было ли это ошибочным прочтением тех испытаний, которые проходили в России, или это подтверждение принятого уже решения США, несмотря ни на что, <...> возобновить испытания - мы до конца не понимаем. Мы попросили разъяснения. Насколько я понимаю, мы не получаем ответов. И в этой ситуации, конечно же, приходится посылать дополнительные сигналы, которые не должны оставлять никаких сомнений, никакого двоякого толкования наших намерений", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Американский лидер не пояснял, о каких именно испытаниях идет речь и имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

5 ноября на совещании с Совбезом президент РФ Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний - он "поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям".