Ульянов: РФ, Иран и КНР провели консультации по иранской ядерной программе

Стороны "сверили часы и скоординировали позиции в преддверии следующей сессии Совета управляющих МАГАТЭ", сообщил постпред России при международных организациях в Вене

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 5 ноября. /ТАСС/. Представители России, Китая и Ирана провели очередные консультации по ядерной программе исламской республики. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Сегодня Китай, Иран и Россия провели очередной раунд традиционных трехсторонних консультаций по иранскому ядерному досье. Мы сверили часы и скоординировали позиции в преддверии следующей сессии Совета управляющих МАГАТЭ, которая состоится с 19 по 21 ноября", - написал дипломат в своем Telegram-канале.