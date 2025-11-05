Захарова: Киев спустя 82 года после освобождения от нацистов вновь оккупирован

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Украина потеряла суверенитет

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Киев спустя восемь десятилетий после освобождения от нацистов вновь оказался оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на Украине. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 82-ю годовщину деоккупации Киева.

"Спустя восемь десятилетий Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины. Страна потеряла суверенитет. Сегодня под флагом так называемых декоммунизации и деколонизации киевский режим законодательно закрепил курс на переписывание истории, агрессивную дерусификацию, разрушение всего того, что связано с Советским Союзом, Россией и нашим общим прошлым", - отметила Захарова.