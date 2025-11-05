Посол Степанов: Россия примет меры, в случае конфискации Канадой ее активов

Российский посол в Оттаве не стал раскрывать, что это будут за меры

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Канады возобновила рассмотрение проекта об изъятии суверенных активов России, Москва приготовила меры в случае принятия решения о конфискации. Об этом заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов "Известиям".

"Канада - в передовиках по теме конфискации российских активов и сама может поделиться наработками с европейцами. В частности, внутри у себя через законодательное решение изобрела односторонние инструменты, позволяющие ей изымать чужую частную собственность, - сказал он. - В настоящее время в сенате канадского парламента возобновилось рассмотрение проекта об изъятии суверенных авуаров. Наверняка в этой связи Оттава продолжит и далее сверку подходов с Брюсселем".

Степанов подчеркнул, что Россия заготовила набор ответных мер в случае принятия канадскими властями решения о конфискации активов. "Раскрывать их заранее вряд ли целесообразно. Но, как представляется, все серьезные эксперты и здравомыслящие люди понимают, что, занимаясь или грозя воровством и пиратством, западные правительства в первую очередь подрывают доверие к себе и своим юрисдикциям с финансово-юридической точки зрения. Они сами себе уже сегодня наносят ущерб куда более существенный, чем выгоды от потенциальной кражи российских активов", - добавил дипломат.