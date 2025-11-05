Две трети задач Спецсвязи связаны с ОПК и обеспечением госбезопасности

Руководитель Главного центра специальной связи Иван Гайченя также рассказал о трех группах задач ведомства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Две трети задач, которую выполняет Спецсвязь России связаны с деятельностью оборонно-промышленного комплекса и обеспечением государственной безопасности. Об этом заявил руководитель Главного центра специальной связи Иван Гайченя в интервью журналу "Национальная оборона".

"Две трети задач Спецсвязи России связаны с деятельностью оборонно-промышленного комплекса страны и обеспечения государственной безопасности. Учитывая характеристики и роль нашей организации, вполне логично, что Спецсвязь России указом президента Российской Федерации была включена в перечень стратегических предприятий, а впоследствии в перечень системообразующих предприятий", - подчеркнул он.

Гайченя пояснил, что задачи Спецсвязи можно разделить на три группы. Первая представляет собой доставку "носителей сведений, составляющих государственную тайну". Все они являются секретными документами, изделиями, веществами и так или иначе связаны с задачами, направленными на обеспечение обороноспособности страны.

Вторая группа задач - доставка вооружения и военной техники, взрывчатых веществ, то есть продукции военного назначения, добавил Гайченя. "Данная деятельность ведется в рамках государственного оборонного заказа и является непосредственным участием Спецсвязи России в обеспечении и развитии обороноспособности страны", - добавил он.

Третья группа задач - гражданского назначения. "Драгоценные металлы и драгоценные камни, денежные знаки Российской Федерации и иностранная валюта, наркотические средства, защищенная от подделок полиграфическая продукция, культурные ценности, спортивное и охотничье оружие - все эти объекты востребованы предприятиями и гражданами нашей страны. Учитывая особенности названных изделий, их доставку можно доверить только организации имеющей соответствующие компетенции и полномочия. В данном случае законодатель определил в качестве такой организации Спецсвязь России", - подчеркнул Гайченя.