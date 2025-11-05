Посол Озеров: Россия готова обсудить с Молдавией возобновление прямых авиарейсов

Дипломат считает, что это может стать первым шагом для начала нормализации двусторонних отношений

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. РФ и Молдавия могли бы наладить диалог о возобновлении прямого авиасообщения. Об этом заявил "Известиям" посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

"Россия предлагает Молдавии пути нормализации двусторонних отношений, - сказал дипломат. - Первым шагом мог бы стать диалог о возобновлении прямого авиасообщения".

"Пока никаких сигналов со стороны господина [главы нового правительства Молдавии Александра] Мунтяну не было. Ну, собственно, его только что утвердили в должности, - добавил Озеров. - Возможно, у него руки не дошли еще до рассмотрения вопросов, связанных с развитием двусторонних отношений с Российской Федерацией. Но начать можно с любого шага: это и возобновление прямого авиасообщения между нашими странами, и нормализация ситуации вокруг посольства Российской Федерации".