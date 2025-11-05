В Кремле не думают, что мир стал ближе к ядерной войне, чем в 1962 году

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не стал бы "приходить к таким заключениям"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Кремль не считает, что современный мир стал ближе к ядерной войне, чем во время Карибского кризиса в октябре 1962 года. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, разделяют ли в Кремле мнение, что во время Карибского кризиса мир был дальше от ядерной войны, чем сейчас.

Читайте также

Подготовка к ядерным испытаниям и действия США. О чем Путин говорил с Совбезом

"Мы не стали бы приходить к таким заключениям", - сказал он, комментируя поручение главы государства Владимира Путина проработать возможность начала работ по подготовке ядерных испытаний и проведенные недавно испытания ракет "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон", который уже стали называть "оружием Судного дня".

Дилемма ядерных испытаний

На совещании с постоянными членами Совбеза, которое планировалось посвятить транспортной безопасности и итогам визита правительственной делегации в Китай, председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил права "высказаться не по повестке". Он обратил внимание на заявления лидера США Дональда Трампа о планах возобновить испытания ядерного оружия и отметил, что депутаты обеспокоены ситуацией.

Путин назвал этот вопрос серьезным и попросил высказаться главу Минобороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, секретаря Совбеза Сергея Шойгу, главу ФСБ Александра Бортникова. По итогам обсуждения президент поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности начала подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Новые вооружения России

26 октября президент России сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник". По его словам, предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил, что ракета в ходе испытаний находилась в воздухе около 15 часов и преодолела расстояние в 14 тыс. км.

"Посейдон" - это безэкипажное подводное изделие с ядерной энергетической установкой. О его успешных испытаниях Путин объявил ранее. По словам президента, "Посейдон" значительно превышает по мощности самую перспективную ракету межконтинентальной дальности "Сармат", а способов его перехвата не существует.