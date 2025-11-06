В Кремле подчеркнули, что Россия не готовится к ядерным испытаниям

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что РФ анализирует необходимость их проведения

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Важно четко понимать намерения России, которая не начинает подготовку к ядерным испытаниям прямо сейчас, а разбирается, нужно ли ей это. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, разделяют ли в Кремле мнение, что во время Карибского кризиса мир был дальше от ядерной войны, чем сейчас.

Читайте также

Подготовка к ядерным испытаниям и действия США. О чем Путин говорил с Совбезом

"Президент [РФ Владимир] Путин повторил, что Россия сохраняет приверженность всем своим обязательствам по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний. И мы остаемся верны своим обязательствам. Но принимая во внимание все, что было сказано на входе оперативного совещания Совбеза со стороны участников этого совещания по просьбе президента, президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала такой подготовки", - напомнил Песков. "То есть мы не начинаем подготовку прямо сейчас, мы сначала пытаемся разобраться, нужно ли нам начинать такую подготовку с учетом того, что мы слышим из Соединенных Штатов Америки. Очень важно понимать это и четко видеть намерения Российской Федерации", - сделал особый акцент представитель Кремля.

На совещании с постоянными членами Совбеза РФ, которое планировалось посвятить транспортной безопасности и итогам визита правительственной делегации в Китай, председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил права "высказаться не по повестке". Он обратил внимание на заявления лидера США Дональда Трампа о планах возобновить испытания ядерного оружия и отметил, что депутаты обеспокоены ситуацией.

Путин назвал этот вопрос серьезным и попросил высказаться главу Минобороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, секретаря Совбеза Сергея Шойгу, главу ФСБ Александра Бортникова.

Белоусов, в частности, обратил внимание на активное наращивание Вашингтоном стратегических наступательных вооружений. Из этого следует, что Россия должна поддерживать свой ядерный потенциал в готовности, отвечать адекватно. С учетом этого министр назвал целесообразным "начать немедленно подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям". По итогам обсуждения президент поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности начала подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Трамп не пояснил о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.