Член СПЧ Брод назвал знаковым заседание Совета по межнацотношениям

На встрече много внимания было уделено вопросам информационного обеспечения госнацполитики, противодействию недостоверной информации и провокациям, отметил член президиума межнацсовета

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, на котором обсудили проект стратегии государственной национальной политики до 2036 года, было знаковым и продуктивным. Такое мнение высказал ТАСС член президиума межнацсовета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Очередное заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям охватило широкий спектр тем, стало знаковым и продуктивным. Прежде всего участники заседания обсудили завершение очередного этапа реализации стратегии государственной национальной политики и проект новой стратегии до 2036 года, который, как ожидается, будет утвержден президентом в ближайшее время", - сказал Брод.

Он отметил, что новый документ учитывает современные геополитические реалии и угрозы единству народов, ставит новые задачи по укреплению общероссийской гражданской идентичности, сохранению и поддержке этнокультурного и языкового многообразия России, противодействию экстремизму и конфликтам на национальной и религиозной почве. Еще одна важная тема, по оценке Александра Брода, - профессиональное развитие госслужащих, ответственных за реализацию национальной политики.

По его словам, на заседании много внимания было уделено вопросам информационного обеспечения госнацполитики, противодействию недостоверной информации и провокациям, развитию новых проектов в сфере просвещения и культуре.

"Неоднократно подчеркивалась важная роль институтов гражданского общества, экспертов, журналистов в обеспечении национального единства и преодолении возможных рисков", - сказал собеседник агентства.