Путин поздравил президента Танзании Самию Сулуху Хасан с вступлением в должность

Президент РФ отметил традиционно дружественный характер отношений двух стран

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан © AP Photo

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин в поздравлении Самии Сулуху Хасан с вступлением в должность президента Танзании отметил традиционно дружественный характер отношений двух стран.

"Примите искренние поздравления по случаю вашего вступления в должность президента Объединенной Республики Танзания. <...> Российско-танзанийские отношения традиционно носят дружественный характер. Нашими странами накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, гуманитарной и других сферах", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, итоги выборов в Танзании подтвердили высокий политический авторитет Самии Сулуху Хасан, а также поддержку населением проводимого ею курса на ускоренное социально-экономическое развитие государства и защиту его интересов на международной арене.

Путин выразил уверенность, что благодаря объединенным усилиям страны обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей. "Это, несомненно, отвечает интересам народов России и Танзании, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Африканском континенте", - добавил президент РФ. Он также пожелал Самии Сулуху Хасан успехов на посту главы государства, доброго здоровья и благополучия.

3 ноября президент Танзании Самия Сулуху Хасан вступила в должность после победы на выборах, состоявшихся 29 октября.