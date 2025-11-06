Лавров поприветствовал участников Ялтинского форума

Глава МИД РФ отметил, что мероприятие будет способствовать взаимодействию России с единомышленниками из стран мирового большинства

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Ялтинский международный форум будет способствовать запуску новых проектов и взаимодействию РФ с единомышленниками из стран мирового большинства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветственном слове к участникам и организаторам форума.

"Отрадно, что ваша авторитетная площадка вновь объединит представителей органов власти, научно-экспертных, деловых и общественных кругов для предметного обмена мнениями по актуальной повестке дня. <…> Уверен, встреча пройдет в конструктивном ключе, поспособствует запуску новых востребованных проектов, продвижению созидательного взаимодействия с нашими единомышленниками из стран мирового большинства. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - зачитал приветствие министра директор департамента МИД РФ по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями Игорь Капырин.

Лавров также отметил, что программа мероприятия охватывает как тематику становления многополярного миропорядка, так и вопросы всестороннего развития Республики Крым и Севастополя в составе Российской Федерации, расширения внешних связей полуострова. "Ценим то, что полезный вклад в работу форума неизменно вносит Международная ассоциация друзей Крыма (МАДК)", - добавил глава МИД РФ.

О форуме

Ялтинский международный форум-2025 проходит в московском "Президент-отеле" 6 и 7 ноября.

Центральными темами мероприятия станут развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, деятельность Международной ассоциации друзей Крыма, а также актуальные вопросы развития международной обстановки.

