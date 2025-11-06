Володин назвал Украину плацдармом для попыток разрушить Россию

По мнению председателя ГД, беспамятство украинских властей "чревато самыми серьезными последствиями"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Подконтрольные Европе власти Украины сделали из страны плацдарм для реализации своих корыстных интересов, а украинцы стали расходным материалом в войне против РФ. Такое мнение председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал в комментарии RT по случаю 82-летия завершения операции по освобождению Киева от немецко-фашистских захватчиков.

"Сегодня на Украине забыли об этом - о том, как наши деды и прадеды плечом к плечу отстаивали мир, освобождая Киев. Управляемые Европой марионетки сделали из современной Украины плацдарм для реализации своих корыстных интересов в попытках разрушить нашу страну. Где сами украинцы стали расходным материалом в войне против России", - сказал Володин.

Он подчеркнул, что Украина потеряла свой суверенитет, а киевский режим переписал историю страны. "Оправдывая коллаборационистов, там укореняют культ мерзавцев, палачей и преступников вроде Бандеры и Шухевича, унижая своих же отцов, дедов и прадедов, которые сражались с фашистскими захватчиками. Взамен граждане получили обещания лучшей жизни, которые обернулись "майданами", расколом общества, распродажей украинских земель в пользу западных корпораций и экономическим упадком", - добавил председатель Госдумы.

Он напомнил, что 82 года назад завершилась операция по освобождению Киева от немецко-фашистских захватчиков. "6 ноября войска 1-го Украинского фронта Красной армии, проявив огромное мужество и героизм, нанесли сокрушительное поражение нацистам, удерживавшим город более двух лет", - отметил спикер палаты парламента.

По мнению Володина, беспамятство украинских властей "чревато самыми серьезными последствиями". "Как бы ни старались европейские кукловоды, преступному режиму не удержаться. Цели специальной военной операции будут достигнуты. Нацисты, так же как и 82 года назад, будут разгромлены", - заключил он.