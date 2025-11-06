Логвинов назвал Крымскую весну рывком России в создании нового мира

События марта 2014 года оказали определяющее влияние на современную мировую политику в целом, отметил директор департамента международных организаций МИД

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Крымская весна позволила России совершить рывок вперед в построении новой и более справедливой архитектуры мира вопреки всевозможным попыткам Запада затормозить процесс перехода к многополярности. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов на Ялтинском международном форуме.

По его словам, Крымская весна оказала во многом определяющее влияние на современную мировую политику в целом, а главное, она открыла российской дипломатии, в том числе и на западном направлении, принципиально новые возможности для эффективной реализации внешней политики России.

"События марта 2014 года позволили совершить качественный рывок вперед в деле построения более справедливого и демократичного мироустройства, отражающего культурно-цивилизационное многообразие. Отчасти этому способствовала и озлобленная, отчасти истероидная, реакция на Крымскую весну со стороны западного меньшинства, активизировавшего геополитические попытки затормозить объективный процесс адаптации архитектуры международных отношений к складывающимся многополярным реалиям", - сказал Логвинов в ходе пленарной сессии "Крымская весна как импульс к формированию полицентричного мира: архитектура стабильности и ядерная угроза. Формы и методы урегулирования проблемы прав национальных меньшинств".

Дипломат обратил внимание, что на сегодняшний день стало очевидно, что попытки Запада заставить как Крым, так и всю Россию, отказаться от сделанного исторического выбора в пользу защиты прав крымчан, не только не нашли поддержку у стран мирового большинства, но и имели противоположный эффект.

"Формирующиеся мировые центры политико-экономического влияния еще четче смогли сформулировать свое скептическое отношение к насаждаемому "порядку, основанному на правилах", еще сильнее осознали практическую ценность всеобщего уважения к международному праву, неукоснительного соблюдения заложенных в Устав ООН целей и принципов, являющихся основой для поступательного формирования многополярной архитектуры", - констатировал Логвинов.

О форуме

Ялтинский международный форум - 2025 проходит в Москве в "Президент-отеле" с 6 по 7 ноября. Центральными темами мероприятия являются развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, деятельность Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК), а также актуальные вопросы развития международной обстановки.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.