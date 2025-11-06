В ГД назвали СВО отечественной войной России с Западом

Западные лидеры стремятся сделать Украину "вечно кровоточащей раной" России, чтобы самим не вступать в прямую конфронтацию с РФ, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Специальная военная операция (СВО) переросла в отечественную войну, в которой западные страны воюют против России руками Украины. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин ("Единая Россия"), выступая на сессии Ялтинского международного форума.

"Война, которая началась как специальная военная операция, развилась <...> в отечественную войну нашего народа и государства против соединенных сил Запада, которые с нами воюют на Украине. Это не столько Украина, сколько Запад воюет с нами. То есть это отечественная война по своей сути", - сказал депутат.

Он также отметил, что западные лидеры стремятся сделать Украину "вечно кровоточащей раной" России, чтобы самим не вступать в прямую конфронтацию с РФ.

"Сегодняшние руководители Европы, руководители крупнейших стран поставили на то, что эта война будет длиться вечно в той или иной форме. Она не будет давать покоя России. А Украина должна быть главным расходным материалом. Сами они воевать не хотят. Сами они даже деньги не хотят на это тратить - пытаются для этого использовать наши замороженные активы", - подчеркнул Затулин.

Ялтинский международный форум проходит в московском "Президент-отеле" 6 и 7 ноября. Центральными темами станут развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, деятельность Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК), а также актуальные вопросы развития международной обстановки.