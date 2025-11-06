Карпович: РФ обновлением ядерной триады хочет больше ясности в отношениях с США

Высказывания американского лидера Дональда Трампа о возможности проведения ядерных испытаний ориентированы, скорее, на привлечение внимания, отметил проректор Дипломатической академии МИД России

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия обновлением ядерной триады направила сигнал США о необходимости большей ясности и определенности в двусторонних отношениях. Такое мнение высказал ТАСС проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович.

"Обновлением ядерной триады России еще раз подтверждается известное изречение "хочешь мира - готовься к войне". Это изречение в современных условиях себя оправдывает. Мир и безопасность могут быть достигнуты только путем приложения усилий и подготовки, - сказал Карпович. - Для безопасности важно иметь сильную армию, дипломатическую и экономическую мощь. Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности [РФ] направил сигнал Вашингтону о том, что необходимо больше ясности в российско-американских отношениях, больше определенности, четкости. Президент США Дональд Трамп, возможно, чувствует давление изнутри".

"Появление таких вооружений, как "Буревестник" и "Посейдон", очень серьезно укрепляет военные возможности Вооруженных сил РФ. В этой связи необходимо, чтобы российско-американские отношения в рамках существующих международных соглашений строились иначе, - отметил эксперт. - Если сейчас предположить, что США начали бы ядерные испытания, то есть ряд моментов. США более 30 лет не проводили ядерных испытаний, то есть отсутствует должная инфраструктура, технические возможности. Это ведет к огромному количеству рисков, технологических, в области безопасности и экологии". По его мнению, высказывания Трампа о возможности проведения ядерных испытаний ориентированы, скорее, на привлечение внимания, "этот момент очень сильно политизирован".

"Дух Анкориджа, уверен, никуда не делся, и те изначальные договоренности получат свое продолжение, и не совсем последовательная линия американских партнеров изменится, - полагает проректор Дипакадемии МИД РФ. - В рамках российско-американского диалога появится возможность обсуждения наиболее важных вопросов мировой повестки, что приведет к обоюдной выгоде и стабилизации мировой ситуации в сфере стратегической безопасности".