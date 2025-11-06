МИД: попытки Запада нанести РФ поражение показывают, что жизнь его не учит

Директор департамента международных организаций министерства иностранных дел Кирилл Логвинов отметил, что в Европе непростая экономическая ситуация, а население лишено доступа к альтернативной информации

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Страны Запада продолжают попытки нанесения России стратегического поражения, поскольку их ничему жизнь не учит, но правда находится на стороне РФ. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, выступая на Ялтинском международном форуме.

"Конечно, Запад не остановится ни перед чем. <…> Действительно, изначально [перед Западом] ставилась задача, и она по-прежнему стоит, уничтожить нашу страну, сделать нашу с вами жизнь невыносимой, чтобы мы с вами не собирались, не приезжали на международные форумы, чтобы мы были изолированы и так далее. Проблема заключается в том, что жизнь Запад на данном этапе ничему не учит, поэтому правда на нашей стороне, но что может остановить западное меньшинство от навязчивой идеи нанести нам стратегическое поражение, сказать достаточно сложно", - отметил он на пленарной сессии "Крымская весна как импульс к формированию полицентричного мира: архитектура стабильности и ядерная угроза. Формы и методы урегулирования проблемы прав национальных меньшинств".

Логвинов указал, что сейчас в государствах Западной Европы наблюдается непростая экономическая ситуация, а по решению западных властей население этих стран не имеет доступа к альтернативным источникам информации. "Мы теперь уже понимаем, зачем еще до начала специальной военной операции население стран Западной Европы было отключено от альтернативных источников информации, включая российские, но не только российские. Сейчас в Западной Европе нет альтернативных источников информации. То есть это именно делается для того, чтобы зомбировать население, чтобы продолжать навязывать свои представления о жизни, о том, что происходит в мире. Понятно, что ничем хорошим для них это не закончится", - добавил он.

Дипломат подчеркнул, что работа по противодействию таким действиям Запада будет непростой и потребует консолидации усилий. Логвинов отметил, что также необходимо помочь увидеть целостную картину происходящего в мире представителям тех стран, которые по-прежнему колеблются под влиянием давления Запада, использующим экономический шантаж и прочие методы.

О форуме

Ялтинский международный форум - 2025 проходит в Москве в "Президент-отеле" с 6 по 7 ноября. Центральными темами мероприятия являются развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, деятельность Международной ассоциации друзей Крыма, а также актуальные вопросы развития международной обстановки. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.