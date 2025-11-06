ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаСпортивный форум в Самаре

Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава"

Президент России работает в Самаре
Редакция сайта ТАСС
13:21
обновлено 13:26
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин работает в Самаре, где у него запланирован ряд мероприятий. В том числе он выступит на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", сообщается в Telegram-канале Кремля.

В сообщении говорится, что президент 6 ноября работает в Самаре. Там он, в том числе, выступит на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". 

Путин, Владимир ВладимировичРоссияСамарская область