Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава"

Президент России работает в Самаре

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин работает в Самаре, где у него запланирован ряд мероприятий. В том числе он выступит на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", сообщается в Telegram-канале Кремля.

