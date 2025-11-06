Дегтярев рассказал о начале работы Российского спортивного фонда

Некоторые федерации уже получили отчисления, рассказал министр спорта

Редакция сайта ТАСС

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Софья Сандурская/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский спортивный фонд начал свою работу, некоторые федерации уже получили отчисления. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре, рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда для дополнительного финансирования деятельности в области физической культуры и спорта.

"В заключение хочу сказать, что в соответствии с поручением президента создан Российский спортивный фонд, который формируется за счет целевых отчислений от букмекерской деятельности, - сказал Дегтярев. - Его ключевая задача - системная поддержка и развитие детско-юношеского спорта. Фонд начал работу. Уже первые выплаты получили федерации водных видов спорта, гимнастики, тенниса, дзюдо".

"И детско-юношеский массовый и адаптивный спорт как приоритетное направление деятельности фонда будет получать финансирование не менее 60%, по прогнозам, от всего объема средств. Контроль за расходованием, которого до этого в принципе не существовало как института, согласно закону, будет осуществлять Счетная палата и попечительский совет фонда, сформированный распоряжением правительства", - добавил Дегтярев.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.