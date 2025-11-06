Средняя зарплата тренеров-преподавателей увеличилась до 68,5 тыс. рублей

По итогам мониторинга в 21 регионе РФ выявили значительную необоснованную дифференциацию окладов и заработных плат отраслевых специалистов, сообщил глава комиссии Госсовета по развитию спорта Дмитрий Миляев

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Средняя заработная плата тренера-преподавателя в России выросла за два года на 42% - до 68,5 тыс. рублей. Об этом сообщил глава комиссии Госсовета по развитию спорта, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на Совете при президенте по физкультуре и спорту.

"За два года реализации "Закона о гармонизации" рост средней заработной платы тренера-преподавателя составил 42%, увеличившись в 2024 году до 68,5 тыс. рублей", - сказал он.

Миляев также отметил, что по итогам мониторинга в 21 регионе РФ выявили значительную необоснованную дифференциацию окладов и заработных плат отраслевых специалистов. По его словам, имеются существенные различия в окладах работников по одноименным должностях даже внутри регионов. "В качестве положительной практики отмечу сквозной характер системы оплаты труда в Республике Татарстан. Оклады по должностям являются идентичными для государственных и муниципальных учреждений вне зависимости от их ведомственной принадлежности", - отметил Миляев.

По словам главы комиссии Госсовета по развитию спорта, реформирование оплаты труда тренеров и иных специалистов, занятых в сфере детско-юношеского спорта, является высокоприоритетным направлением решения задач кадрового обеспечения. По итогам прошлого года подготовку спортивного резерва в стране осуществляли 86,6 тыс. тренеров-преподавателей, 2 тыс. тренеров региональных центров спортивной подготовки, 2,6 тыс. тренеров-преподавателей и тренеров в сфере адаптивного спорта.