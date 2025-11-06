Путин: не бывает второстепенных вопросов, когда обсуждается поддержка детей

Президент России отметил, что в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта не было ни одной темы, которая не требовала бы дополнительного внимания

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, подводя итог заседания Совета по развитию физкультуры и спорта, отметил, что каждый из поднятых в ходе встречи вопросов безусловно важен, поскольку второстепенных вопросов не бывает, когда речь идет о поддержке детей.

Он обратил внимание на то, что в ходе заседания, прошедшего 6 ноября, не прозвучало ни одного вопроса, который не требовал бы дополнительного внимания. "Это и тренерский состав, и организация детско-юношеского спорта, и новые направления в спорте, сопровождение медицинское и так далее - все важно, - подчеркнул президент. - Нет ни одного второстепенного вопроса, особенно когда речь это о детях".