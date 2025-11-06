Путин: в спорте работа властей не должна быть от встречи к встрече

Особенно это касается вопросов детского спорта, отметил президент России

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию физкультуры и спорта попросил, указав на ограниченные временные рамки, обязательно передать ему и его коллегам все не озвученные вопросы и предложения от присутствующих. При этом российский лидер выразил надежду, что проработка и реализация прозвучавших инициатив будет идти непрерывно, а не "от одной встречи к другой", обратив внимание на ее особую важность.

Глава государства поблагодарил участников заседания за проделанную совместную работу и обратился к присутствующим с просьбой: "Наверное, сейчас, может быть, не все сказали то, что хотели бы сказать - мы с вами работаем уже более двух часов, но это не важно. А важно то, что я просил бы вас тогда то, что вы хотели бы донести до меня, до моих коллег, или Дмитрию Вячеславовичу Миляеву, как руководителю соответствующей структуры госсовета передать, или в Администрацию, Алексею Геннадьевичу [Дюмину]".

"Мы все вместе и с правительством, и с Минспорта, и с курирующим вице-премьером [Дмитрием Чернышенко] постараемся отработать, - заверил российский лидер, - во всяком случае, сделать то, что возможно в современных условиях. И будем стремиться к тому, чтобы то, ради чего мы собираемся, особенно по такому важному вопросу как детский и юношеский спорт, отработать по максимуму". При этом, по словам президента, в ходе заседания не прозвучало ни единого вопроса, не требующего дополнительного внимания, поскольку, когда речь идет о детях, второстепенных вопросов быть просто не может.

"Я хочу вас за это поблагодарить и в завершение еще раз выразить надежду на то, что мы будем не от одной встречи к другой обсуждать эти вопросы, а будем работать вместе на протяжении всего времени до будущей нашей встречи", - заключил российский лидер и, еще раз выразив благодарность участникам заседания, пожелал им удачи.