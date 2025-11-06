Умер бывший посол России в Пакистане Виктор Якунин

В российском МИД подчеркнули, что дипломат внес весомый вклад в развитие отношений СССР и России с Индией и Пакистаном

Редакция сайта ТАСС

Виктор Якунин © МИД РФ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Умер экс-посол России в Пакистане Виктор Якунин. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 6 ноября 2025 года ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол в отставке Якунин Виктор Павлович", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.

Как указали в МИД РФ, Якунин родился 18 января 1931 года в Москве. "Закончив в 1953 году Московский институт востоковедения, Виктор Павлович связал всю свою жизнь с работой на южноазиатском направлении, посвятив ее большую часть Индии", - добавили в министерстве.

Якунин поступил на дипломатическую службу в 1977 году. С 1977 по 1984 являлся советником-посланником посольства СССР в Республике Индии. В 1984-1988 годах работал в Управлении стран Южной Азии МИД СССР. В 1988-1992 годах - посол СССР, а в 1992-1993 годах - посол Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан.

В министерстве подчеркнули, что Якунин внес весомый вклад в развитие отношений СССР и России с Индией и Пакистаном. "Его заслуги перед Отечеством отмечены юбилейной медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, медалью "Ветеран труда", - указали в дипведомстве.

"Ушел из жизни прекрасный человек, настоящий дипломат, опытнейший индолог, глубоко знавший и понимавший Индию. Для целого поколения сотрудников южноазиатского направления министерства Виктор Павлович являлся авторитетным наставником, добрым и чутким товарищем. Как истинный патриот, он до своих последних дней душой болел за Россию. Светлая память о Викторе Павловиче навсегда останется в наших сердцах", - заключили в МИД РФ.