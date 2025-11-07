Марочко: Запад рассматривает диверсию на ЗАЭС из-за обвала фронта в зоне СВО

Российские войска на линии боевого соприкосновения везде имеют успехи, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Запад, как "загнанный в угол зверь", рассматривает диверсию на Запорожской АЭС из-за катастрофического обвала линии фронта в зоне проведения специальной военной операции и успехов российских военных. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"Заявления со стороны Службы внешней разведки [РФ] очень серьезные. Если они были обнародованы, следовательно, есть серьезные опасения и доказательства деятельности Запада в совершении диверсионных актов на территории бывшей УССР. Зверь, загнанный в угол, очень опасен. Сейчас идет катастрофический обвал фронта - российские войска на линии боевого соприкосновения везде имеют успехи. Естественно, это все нужно как-то нивелировать, в том числе путем проведения диверсионных атак", - сказал он.

Ранее в пресс-бюро СВР сообщили, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской АЭС "с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов". Британцы просчитали, что "в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы", подчеркнули в СВР. Предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году. По их задумке, так киевский режим сможет изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе, поскольку ответственность за катастрофу они предполагают возложить на Россию.