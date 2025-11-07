Захарова: новости от Bloomberg вызывают сомнения

По мнению официального представителя МИД РФ, агентство давно превратилось в сливной бачок

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Агентство Bloomberg давно перестало быть средством массовой информации в чистоте своей деятельности, превратившись в сливной бачок. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломата попросили прокомментировать сообщения Bloomberg, в которых говорится, что власти Великобритании отправили киевскому режиму новую партию ракет Storm Shadow.

"Я давным-давно ставила под сомнение материалы, которые распространяет это информационное агентство. И давным-давно говорила, что оно перестало быть средством массовой информации в чистоте своего жанра и своей деятельности, а стало каким-то сливным бачком без проверки информации", - указала она.

"Комментировать то, что они опубликовали, не хочу. Сколько раз мы давали опровержения, когда они публиковали недостоверную информацию о нашей стране", - продолжила дипломат.

Захарова отметила, что Минобороны РФ отслеживает поставки, которые поступают киевскому режиму по линии западных коалиций.