Песков: Киев тормозит урегулирование украинского конфликта

Боевые действия с каждым днем ухудшают положения украинской стороны, указал представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пауза в урегулировании украинского конфликта возникла из-за нежелания Киева идти по политико-дипломатическому пути, а также провоцирования со стороны европейцев. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова спецпосланника США Стивена Уиткоффа о том, что урегулирование конфликта осложняется недоверием между сторонами.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования - эта та пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования, и из-за провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий", - отметил Песков, добавив, что боевые действия с каждым днем ухудшают положения украинской стороны.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что на настоящий момент никакого доверия между Россией и Украиной нет.

"Безусловно, говорить сейчас о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно. Это не дефицит [доверия], а его отсутствие", - пояснил он.