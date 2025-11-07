Сенатор Перминов: оппоненты могут усилить давление на Россию в ближайшие месяцы

Сенатор Перминов указал, что противники РФ готовятся к "технологическому переходу"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Оппоненты могут усилить давление на "внутриполитическое пространство" России при помощи новых методов информационного воздействия уже в ближайшие месяцы, противодействие этому вызову станет одной из ключевых задач в ходе избирательной кампании 2026 года. Такое мнение высказал сенатор, член генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.

"В периоде мы будем иметь другой порядок давления на внутриполитическое пространство нашей страны. Это произойдет буквально к Новому году. И кампания 2026 года будет проходить в этих новых условиях, когда наши оппоненты смогут конструировать повестку по любой теме", - сказал Перминов, выступая в рамках "Дня политического консультанта в Северо-Западном федеральном округе" в ЛГУ им. А. С. Пушкина.

По его словам, те тенденции, на которые указывают специалисты, занимающиеся в том числе вопросами внутриполитической стабильности, говорят, что в ближайшие месяцы противники РФ осуществят "технологический переход". "То есть все то, с чем мы работали с точки зрения противодействия [таким вызовам] и спокойствия нашей страны, все эти материи очень существенным образом изменятся", - сказал Перминов.

По его словам, российским специалистам предстоит до конца отработать алгоритм и системы противодействия этому вызову. "Кое-какие направления нашей активности, которые должны дать результат практически в течение ближайших полутора-двух месяцев, нами запланированы", - сказал он.

7 ноября в ЛГУ им. А.С. Пушкина проходит "День политического консультанта в Северо-Западном федеральном округе", организатор - Российская ассоциация политических консультантов (РАПК) при поддержке полномочного представительства президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). В фокусе дискуссий - трансформация политического ландшафта СЗФО, тенденции общественного сознания, а также стратегические вызовы предстоящего электорального цикла 2026 года.

В мероприятии принимают участие специалисты в сферах политического консалтинга, политологии, избирательных технологий и социальной архитектуры, представители органов власти Петербурга и Ленинградской области, отвечающие за внутреннюю политику, и избирательных комиссий этих регионов.