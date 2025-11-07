Сенатор Волошин: провокация Запада на ЗАЭС не повлияет на ход и цели СВО

По словам политика, не только Украина, но и стоящие за ней западные покровители "мыслят категориями шантажа и готовы на жертвы среди мирных граждан, лишь бы дискредитировать Россию"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Планируемая провокация Запада и Украины на Запорожской АЭС не сможет повлиять на ход спецоперации, но последствия техногенного инцидента устранять придется долго, и не только России. Такое мнение выразил ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской АЭС "с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов". По задумке европейских натовцев, так киевский режим сможет изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе. Ответственность за катастрофу они предполагают возложить на Россию.

"Погоня за очернением России во имя сиюминутной конъюнктуры не должна завершиться непоправимыми последствиями. Цели спецоперации в любом случае будут выполнены, и данная провокация не сможет повлиять на ее ход. А вот экологические последствия провокации придется устранять еще очень долго, и не только России", - считает Волошин.

Он также заявил, что подобные планы - это уже не просто провокация, "безответственный шаг, который грозит всей Европе". По его мнению, не только Украина, но и стоящие за ней западные покровители "мыслят категориями шантажа и готовы на жертвы среди мирных граждан по обе стороны границы, лишь бы дискредитировать Россию".

Волошин акцентировал, что киевский режим и его западные покровители готовы устроить "техногенный инцидент на ровном месте", что демонстрирует полное моральное разложение тех, кто сегодня управляет Украиной и диктует ей курс, пренебрегая жизнями даже своих граждан.

Сенатор подчеркнул, что Запорожская АЭС находится под усиленной защитой российских военных именно для того, чтобы не допустить подобного сценария. Россия делает все, чтобы сохранить безопасность всего региона, куда входит и восточный рубеж Евросоюза, напомнил Волошин. "В то время как НАТО подталкивает Киев к шагам в ущерб украинским же интересам, мы продолжаем действовать ответственно и в соответствии с международным правом и интересами людей", - заключил собеседник агентства.