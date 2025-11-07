В Рязани назначили и.о. главы горадминистрации

Бывший мэр города Виталий Артемов подал в отставку по собственному желанию

Здание Администрации Рязани © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Рязани Борис Ясинский назначен исполняющим обязанности главы администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанской городской думы.

"Исполнять обязанности руководителя администрации города до заключения контракта с новым главой администрации по результатам конкурса будет Борис Ясинский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 декабря будет проведен конкурс на замещение должности главы администрации Рязани.

В пятницу на заседании Рязанской городской Думы депутаты единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Рязани Виталия Артемова в связи с отставкой по собственному желанию. Ранее он был отстранен от должности в связи с проведением антикоррупционным комитетом проверки полноты и достоверности сведений о доходах и расходах.

Артемов был назначен на должность главы администрации Рязани 23 ноября 2023 года. До него эту должность занимала Елена Сорокина, которая подала заявление об увольнении по собственному желанию.