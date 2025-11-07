Балицкий назвал пытавшегося взорвать его автомобиль жертвой агонии Киева

В Запорожской области постоянно ведется работа по борьбе с террористической угрозой, подчеркнул глава региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Преступник, готовивший подрыв автомобиля военнослужащих Российской Федерации и главы Запорожской области, - это жертва агонии киевского режима. Об этом глава региона Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале.

Ранее суд приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину, который готовил подрыв автомобиля главы Запорожской области и теракты в отношении российских военнослужащих. Мужчина получил от куратора из Сил специальных операций Вооруженных сил Украины координаты схрона с самодельными взрывными устройствами.

"Было проведено следствие, и сегодня ему вынесен приговор. Такие исполнители становятся жертвами агонии киевского режима - за планируемые убийства людей расплачиваются собственной свободой на долгие годы. И их счастье, что судебная система в Российской Федерации очень гуманна, чего не скажешь об их кукловодах из СБУ, которые на расстоянии управляют "ждунами" и распоряжаются их судьбами", - написал Балицкий.

Он отметил, что в Запорожской области постоянно ведется работа по борьбе с террористической угрозой. Глава региона подчеркнул, что каждый причастный к подобной деятельности будет наказан по закону.