Между представителями РФ и Белоруссии прошло около 190 встреч с начала года

Также между регионами двух стран действует порядка 248 соглашений, отметил заместитель директора департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Министерства экономического развития России Всеволод Вовченко

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Порядка 190 встреч между представителями регионов России и Белоруссии состоялось с начала 2025 года. Об этом на Ялтинском международном форуме сообщил заместитель директора департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Министерства экономического развития РФ Всеволод Вовченко.

"Торгово-экономические связи с Республикой Беларусь поддерживают практически все российские регионы, и по итогам прошлого 2024 года было проведено свыше 150 встреч представителей российских и белорусских регионов. С начала текущего года уже проведено 189 таких мероприятий, состоялось 24 визита высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в Республику Беларусь", - сказал он.

Вовченко подчеркнул, что между регионами двух стран действует порядка 248 соглашений. "Наряду с межрегиональным партнерством у нас активно развиваются горизонтальные связи между муниципалитетами стран. <...> Что касается характера такого сотрудничества, естественно, оно очень полезно укрепляет не только экономические и региональные связи, но и способствует обмену опытом реализации новых проектных инициатив, как экономических, так и культурно-социальных", - добавил он.

Ялтинский международный форум проходит в "Президент-отеле" в Москве 6 и 7 ноября. Центральные темы - развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, деятельность Международной ассоциации друзей Крыма, а также актуальные вопросы развития международной обстановки. ТАСС выступает генеральным информационным партнером Ялтинского международного форума - 2025.