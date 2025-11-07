Кабмин передал Путину на ратификацию договор с Лаосом о помощи по уголовным делам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило договор с Лаосской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам и направило его президенту РФ Владимиру Путину для последующего внесения в парламент и ратификации. Постановление опубликовано на портале правовых актов.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации договор между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в городе Москве 31 июля 2025 года", - говорится в документе.

Согласно договору, правовая помощь будет оказана в случае, если совершенное деяние является уголовно наказуемым по закону двух стран.

Под правовой помощью в документе подразумеваются вручение документов, имеющих отношение к уголовному делу, получение доказательств, осуществление розыска, ареста, изъятия и конфискации доходов, которые преступник получил, совершая правонарушение. Речь также идет о проведении обыска и временной передаче лиц, находящихся под стражей или отбывающих наказание, на территорию запрашивающей стороны в качестве свидетелей, потерпевших или же для реализации других процессуальных действий.

При этом в договоре подчеркивается, что правовая помощь не будет оказана, если, в частности, она может нанести ущерб суверенитету и безопасности той страны, которую об этой помощи просят.